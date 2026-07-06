Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове под Самарой ищут клад с письмами Ленина

Самарцам показали старинные фотографии домов.

Источник: https://vk.com/sogaspi

Существует версия, что на одном из островов под Самарой может быть спрятан клад с перепиской Владимира Ленина и Глеба Кржижановского. Предполагается, что письма в 1901 или 1902 году спрятал Василий Арцыбушев, рассказали в Самарском областном архиве социально-политической истории.

«Среди документов Куйбышевского партархива отдельное место занимают материалы по поиску “сибирской переписки” между Лениным и Кржижановским», — отметила пресс-служба учреждения.

По другой версии, письма могут быть спрятаны в одном из домов, в которых жил Ленин в Самаре. Сотрудники архива показали старинные фотографии этих домов.