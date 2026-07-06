На острове под Самарой ищут клад с письмами Ленина

Существует версия, что на одном из островов под Самарой может быть спрятан клад с перепиской Владимира Ленина и Глеба Кржижановского. Предполагается, что письма в 1901 или 1902 году спрятал Василий Арцыбушев, рассказали в Самарском областном архиве социально-политической истории.