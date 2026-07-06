Володин: Перечень оснований для выдворения мигрантов вырастет более чем в два раза

10 июня президент России Владимир Путин подписал закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Кроме того, приезжие в страну на срок более 30 дней обязаны проходить соответствующую процедуру каждый год. Проверку состояния здоровья будут оплачивать сами мигранты или их работодатели.