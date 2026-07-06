Володин: Перечень оснований для выдворения мигрантов вырастет более чем в два раза

Основания для административного выдворения иностранных граждан из России могут расширить, включив в перечень дискриминацию и неповиновение законным требованиям военнослужащих, охраняющих государственную границу. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, соответствующие законопроекты депутаты планируют рассмотреть уже на этой неделе. В случае принятия число оснований для выдворения мигрантов увеличится с 22 до 45.
— С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, — отметил Володин.
Спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале, что новые меры направлены на совершенствование миграционной политики, повышение общественной безопасности и наведение порядка в сфере трудовой миграции.
10 июня президент России Владимир Путин подписал закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Кроме того, приезжие в страну на срок более 30 дней обязаны проходить соответствующую процедуру каждый год. Проверку состояния здоровья будут оплачивать сами мигранты или их работодатели.