Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда

На полтора часа от расписания отстает столичный рейс авиакомпании «Победа» — вместо 9:05 он приземлится в Волгограде в 10:30. В обратную сторону он отправится только в 11:00. Пассажиры, летящие утром понедельника из Новосибирска, приземлятся в Гумраке не в 10:45, а в 12:05.