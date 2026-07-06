СК начал проверку после ЧП на канатной дороге Нижний Новгород — Бор

Инцидент на нижегородской канатной дороге привел к процессуальной проверке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Напомним, что 5 июля областной центр накрыли ливень и ураган. Во время непогоды несколько кабин с 16 пассажирами застряли на высоте. В результате пришлось разворачивать спасательную операцию: людей спускали на тросе вниз.
Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы писали, что семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе.