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СК начал проверку после ЧП на канатной дороге Нижний Новгород — Бор

16 человек находились в кабинках во время урагана.

Источник: Живем в Нижнем

Инцидент на нижегородской канатной дороге привел к процессуальной проверке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Напомним, что 5 июля областной центр накрыли ливень и ураган. Во время непогоды несколько кабин с 16 пассажирами застряли на высоте. В результате пришлось разворачивать спасательную операцию: людей спускали на тросе вниз.

Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе.