В Красноярский край ввезли более 88 тысяч тонн овощей и фруктов из-за рубежа

В Красноярский край за первое полугодие 2026 года ввезли более 88,5 тыс. тонн растительной продукции импортного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
С 1 января по 30 июня специалисты проконтролировали поставки овощей, фруктов, солода, сухофруктов, зелени и срезанных цветов. Больше всего в регион поступило овощей — 47,3 тыс. тонн. Их ввозили из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Среди продукции были перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, репчатый лук, кабачки, редис и редька.
Также в край ввезли 38,6 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Ирана. Это арбузы, дыни, клубника, черешня, питахайя, помело, груши, виноград, яблоки, бананы и другая продукция. Кроме того, специалисты проконтролировали ввоз 2,4 тыс. тонн солода из Белоруссии и Казахстана, 136,5 тонн сухофруктов из Таджикистана и Казахстана, 8,1 тонн зеленных культур из Армении и Узбекистана, а также 64,2 тыс. срезов цветов из Таиланда и Казахстана.
Во время фитосанитарного контроля выявили 151 случай обнаружения зараженных объектов. Более 387 тонн импортной подкарантинной продукции направили на обеззараживание.