В Красноярский край ввезли более 88 тысяч тонн овощей и фруктов из-за рубежа

Также в край ввезли 38,6 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Ирана. Это арбузы, дыни, клубника, черешня, питахайя, помело, груши, виноград, яблоки, бананы и другая продукция. Кроме того, специалисты проконтролировали ввоз 2,4 тыс. тонн солода из Белоруссии и Казахстана, 136,5 тонн сухофруктов из Таджикистана и Казахстана, 8,1 тонн зеленных культур из Армении и Узбекистана, а также 64,2 тыс. срезов цветов из Таиланда и Казахстана.