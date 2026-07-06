В Хабаровском крае таксист пустил в ход пистолет из-за увольнения

В Солнечном районе суд вынес приговор местному жителю, который устроил вооружённый конфликт во дворе многоквартирного дома. Мужчину признали виновным в хулиганстве, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным суда, всё произошло в августе 2025 года. Пьяный мужчина подкараулил у дома диспетчера местного такси, к которой испытывал личную неприязнь, и выстрелил в воздух из травматического оружия.
Поводом для конфликта стало увольнение подсудимого. Он считал, что именно диспетчер сообщила руководству о его работе на конкурирующего перевозчика, после чего решил напугать бывшую коллегу.
После выстрела мужчина скрылся. На следствии он вину не признал, однако суд согласился с доводами обвинения.
Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, государственное обвинение поддержал прокурор Солнечного района.