Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае таксист пустил в ход пистолет из-за увольнения

Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

В Солнечном районе суд вынес приговор местному жителю, который устроил вооружённый конфликт во дворе многоквартирного дома. Мужчину признали виновным в хулиганстве, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По данным суда, всё произошло в августе 2025 года. Пьяный мужчина подкараулил у дома диспетчера местного такси, к которой испытывал личную неприязнь, и выстрелил в воздух из травматического оружия.

Поводом для конфликта стало увольнение подсудимого. Он считал, что именно диспетчер сообщила руководству о его работе на конкурирующего перевозчика, после чего решил напугать бывшую коллегу.

После выстрела мужчина скрылся. На следствии он вину не признал, однако суд согласился с доводами обвинения.

Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, государственное обвинение поддержал прокурор Солнечного района.