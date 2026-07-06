В лесах Красноярского края ликвидированы более 460 грозовых пожаров

Вспышки лесных грозовых пожаров начались в Красноярском крае с 8 июня. Возникли очаги преимущественно на труднодоступных и удаленных территориях на севере края — в Енисейском, Северо-Енисейском и Туруханском округах. Как сообщают в авиалесоохране, за минувшее время ослабления грозовой активности не отмечалось. С 8 июня по 4 июля в Красноярском крае усилиями совместной группировки ликвидированы более 460 пожаров. С прогревом территорий по направлению к Северному Ледовитому океану и усилению в этом направлении грозовой активности география пожаров начала расширяться и сдвигаться к еще более северным просторам. От Енисейской группы округов к Туруханскому и Эвенкийскому округам, — сообщают в авиалесоохране. На сегодня больше 80% пожаров зафиксированы в Туруханском и Эвенкийском округах. Из-за невозможности доставки наземной техники борьба с огнем в основном ведется вручную. По данным краевого Лесопожарного центра, утром 6 июля на территории региона действовали 226 лесных пожаров на общей площади около 152 932 га. По данным ведомства, в тушении принимают участие почти 1 500 человек, угрозы населенным пунктам нет.