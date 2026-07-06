На Дону пожары и аварии унесли жизни 15 человек за неделю

По информации ведомства, на водных объектах утонули четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. В результате 67 техногенных пожаров погибли четверо жителей, двое из которых — дети. Кроме того, спасатели 28 раз выезжали на места ДТП, где жертвами стали семь человек.