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На Дону пожары и аварии унесли жизни 15 человек за неделю

Такую статистику с 29 июня по 5 июля озвучили в региональном управлении МЧС.

В Ростовской области за неделю (с 29 июня по 5 июля) в различных происшествиях погибли 15 человек, среди них — трое детей. Данные привели в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, на водных объектах утонули четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. В результате 67 техногенных пожаров погибли четверо жителей, двое из которых — дети. Кроме того, спасатели 28 раз выезжали на места ДТП, где жертвами стали семь человек.

Также в регионе зафиксировали 118 случаев горения сухой растительности и мусора. Трижды пожарные расчёты привлекались для тушения возгораний на землях лесного фонда.

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