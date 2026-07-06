На Дону пожары и аварии унесли жизни 15 человек за неделю

В Ростовской области за неделю (с 29 июня по 5 июля) в различных происшествиях погибли 15 человек, среди них — трое детей. Данные привели в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, на водных объектах утонули четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. В результате 67 техногенных пожаров погибли четверо жителей, двое из которых — дети. Кроме того, спасатели 28 раз выезжали на места ДТП, где жертвами стали семь человек.
Также в регионе зафиксировали 118 случаев горения сухой растительности и мусора. Трижды пожарные расчёты привлекались для тушения возгораний на землях лесного фонда.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше