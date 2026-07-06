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ПВО за ночь сбила 519 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 519 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Российская газета

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 519 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Так, этой ночью ПВО перехватила БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской и Липецкой областями.

Кроме того, российские военные сбили дроны над Псковской, Новгородской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом.

Наконец, ПВО уничтожила БПЛА над Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

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