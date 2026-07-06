Фонтаны в центре Комсомольске-на-Амуре будут приводить в порядок всё лето

В течение лета чаши будут очищать от мусора, крепления — восстанавливать, а трубопроводы — промывать. Чтобы вода в жару не цвела, в систему добавят реагенты, а полностью менять её планируют примерно раз в три недели. Процесс долгий: только слив воды из большой чаши занимает около 14 часов, а новое наполнение — до двух суток.