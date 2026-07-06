Фонтаны в центре Комсомольске-на-Амуре будут приводить в порядок всё лето

В Комсомольске-на-Амуре фонтаны у Драматического театра и на площади Юности будут обслуживать в течение всего сезона. Специалисты займутся очисткой чаш, промывкой трубопроводов и заменой воды, сообщили в городской администрации.
Фонтан у Драматического театра устроен сложнее, чем может показаться со стороны. Он состоит из большой и малой чаши, внутри которых работают 23 погружных насоса. Каждый агрегат вместе с двигателем весит около 250 килограммов, поэтому обслуживание проводят вручную и с участием электриков.
Горожанам отдельно напоминают: купаться в фонтане нельзя. Насосы находятся прямо внутри чаши, отдельного подземного помещения у конструкции нет, а оборудование работает под высоким напряжением. По периметру уже установлены предупреждающие таблички.
В течение лета чаши будут очищать от мусора, крепления — восстанавливать, а трубопроводы — промывать. Чтобы вода в жару не цвела, в систему добавят реагенты, а полностью менять её планируют примерно раз в три недели. Процесс долгий: только слив воды из большой чаши занимает около 14 часов, а новое наполнение — до двух суток.
Фонтан на площади Юности тоже состоит из двух чаш. По понедельникам там будет профилактический день: специалисты станут мыть конструкцию, проверять её состояние и следить за безопасностью.