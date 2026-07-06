Тропы Дальнего Востока вскоре откроют для туристов

По словам министра туризма Хабаровского края Марины Ярцевой, строительство идет быстрее намеченного плана. На сегодняшний день тропа уже сформирована, скоро начнется укладка финишного покрытия из натурального сланца. Для удобства гостей вдоль тропы установят лавочки и беседки, а на остановочных пунктах — информационные стенды об уникальной флоре и фауне Хехцирского хребта и истории освоения Приамурья. По поручению Губернатора Дмитрия Демешина министерство туризма края также проработало легенды, которые сделают маршрут интереснее для туристов и местных жителей. Обустраивают и территорию вокруг: в пункте проката идут внутренние отделочные работы, на верхней станции обустраивают фундамент будущего визит-центра.