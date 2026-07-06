Тропы Дальнего Востока вскоре откроют для туристов

В Хабаровском крае активно идёт обустройство туристических троп «Легенды Сэвэнов» и «Легенды Хехцира». Протяженность каждой тропы — 3,8 км. Запуск дух проектов запланирован на осень этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проекты реализуются в рамках инициативы Минвостокразвития России «Тропы Дальнего Востока» по поручению заместителя председателя Правительства России — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Тропу «Легенды Хехцира» обустраивают на территории горнолыжного комплекса «Хехцир». Маршрут разработан совместно с учеными. На вершине хребта оборудуют смотровую площадку, визит-центр, систему навигации, арт-объекты и благоустроенные зоны отдыха. Благодаря проекту комплекс сможет работать круглый год.
По словам министра туризма Хабаровского края Марины Ярцевой, строительство идет быстрее намеченного плана. На сегодняшний день тропа уже сформирована, скоро начнется укладка финишного покрытия из натурального сланца. Для удобства гостей вдоль тропы установят лавочки и беседки, а на остановочных пунктах — информационные стенды об уникальной флоре и фауне Хехцирского хребта и истории освоения Приамурья. По поручению Губернатора Дмитрия Демешина министерство туризма края также проработало легенды, которые сделают маршрут интереснее для туристов и местных жителей. Обустраивают и территорию вокруг: в пункте проката идут внутренние отделочные работы, на верхней станции обустраивают фундамент будущего визит-центра.
Тропа «Легенды Сэвэнов» пройдет рядом с петроглифами Сикачи-Аляна. Здесь появятся визит-центр с информацией о культурном наследии и сувенирами коренных малочисленных народов Севера, арт-объекты, информационные стенды и зоны отдыха для наблюдения за природой. Сам маршрут будет без сложных участков и крутых подъемов, чтобы тропа была доступна людям любого возраста. Сейчас ведется расчистка тропы от мелкого кустарника.