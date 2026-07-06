Виталий Хоценко обнаружил огород вдоль улицы Лукашевича

Сегодня, 6 июля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест посетили улицу Лукашевича, где продолжается обустройство пешеходных зон вдоль дороги.
Как сообщил глава региона в своём официальном макс-канале, «работы идут активно и по плану». Сейчас здесь укладывают плитку и гранитные бордюры, красят опоры освещения. В скором времени подрядчик обновит дорожное полотно.
Губернатор и мэр обнаружили на обочине участки, где жильцы ближайших домов разбили огород.
— Мы ценим и уважаем труд омичей, но грядкам не место на обочине оживлённых проспектов. Для того чтобы высаживать овощи, есть дачи и садовые товарищества, — подчеркнул Виталий Хоценко.