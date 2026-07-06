В Перми изменят порядок избрания главы города

В соответствии с изменениями федерального законодательства, для административных центров субъектов РФ действует единый алгоритм избрания главы. Губернатор отбирает кандидатов на должность и передает представительному органу муниципалитета предложение по кандидатурам не менее двух кандидатов. Депутаты гордумы из этого списка изберут главу Перми.