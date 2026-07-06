Южный берег Крыма и Симферополь без света — в чем причина

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», — написала Огнева в своем канале в МАКС.
По ее словам, в 8:00 в Алушту было подано 2 мегаватта мощности. В первую очередь, электроэнергией обеспечены Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции.
Как сообщалось ранее, Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что большую часть жилых домов в Севастополе удалось подключить к электроснабжению.