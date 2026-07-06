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Южный берег Крыма и Симферополь без света — в чем причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», — написала Огнева в своем канале в МАКС.

По ее словам, в 8:00 в Алушту было подано 2 мегаватта мощности. В первую очередь, электроэнергией обеспечены Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции.

Как сообщалось ранее, Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что большую часть жилых домов в Севастополе удалось подключить к электроснабжению.

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