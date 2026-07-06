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В Астане прошло необычное шествие уличных театров ко Дню столицы

В Астане в честь Национального дня домбры и в преддверии Дня столицы состоялось яркое шествие артистов — участников Международного фестиваля городских перформансов.

Источник: Деловой Казахстан

Колонна прошла от Амфитеатра через Атырауский мост до Городской площади, постепенно вовлекая в праздник десятки жителей и гостей столицы, передает DKNews.kz.

Маршрут праздничного шествия составил около двух километров.

Горожане стали частью большого перформанса.

По пути к артистам присоединялись прохожие, а волонтеры раздавали всем желающим венецианские маски.

Дети и взрослые:

примеряли маски; фотографировались; продолжали шествие уже в качестве участников праздничного представления.

Праздничную атмосферу создавали музыка, танцы, уличные артисты и театральные постановки.

В шествии участвовали театры из Казахстана и России.

Возглавила колонну столичная «Академия шоу». Артисты приглашали прохожих присоединиться к празднику, танцевали, шутили и вовлекали зрителей в представление.

Участниками фестиваля также стали:

Tamenov Show; «Театр для моей птички»; «Тотальный театр»; Art и Шок; театр «А3»; театр «АспектР» из Санкт-Петербурга.

Подготовка к празднику заняла несколько месяцев.

Директор «Академии шоу» Бекзат Наукан рассказал, что работа над шествием начинается задолго до его проведения.

«Город, наверное, узнает о празднике и параде за два-три дня, а мы готовимся два-три месяца. Каждый раз мы рады, что именно нам доверяют вести это шествие. Конечно, это непросто, но нам это нравится. Пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем города Астаны», — сказал он.

По его словам, главной наградой для артистов становится поддержка жителей.

«Это очень классное ощущение, когда жители столицы нас поддерживают. Мы стараемся для них, и когда люди присоединяются, это очень приятно. Спасибо всем нашим жителям за поддержку. Мы делаем это для вас. С любовью, Астана, с праздником!» — добавил Бекзат Наукан.

Праздник продолжится.

Международный фестиваль городских перформансов продолжится и 6 июля.

Очередные праздничные представления пройдут:

в парке «Жетісу»; начало программы — в 14:30.

Что это дает.

Фестиваль городских перформансов делает празднование Дня столицы более открытым и интерактивным. Такие проекты позволяют жителям стать не просто зрителями, а полноценными участниками культурных событий, объединяя театр, музыку, национальные традиции и современное уличное искусство.