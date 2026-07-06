В Астане прошло необычное шествие уличных театров ко Дню столицы

Колонна прошла от Амфитеатра через Атырауский мост до Городской площади, постепенно вовлекая в праздник десятки жителей и гостей столицы, передает DKNews.kz.
Маршрут праздничного шествия составил около двух километров.
Горожане стали частью большого перформанса.
По пути к артистам присоединялись прохожие, а волонтеры раздавали всем желающим венецианские маски.
Дети и взрослые:
примеряли маски; фотографировались; продолжали шествие уже в качестве участников праздничного представления.
Праздничную атмосферу создавали музыка, танцы, уличные артисты и театральные постановки.
В шествии участвовали театры из Казахстана и России.
Возглавила колонну столичная «Академия шоу». Артисты приглашали прохожих присоединиться к празднику, танцевали, шутили и вовлекали зрителей в представление.
Участниками фестиваля также стали:
Tamenov Show; «Театр для моей птички»; «Тотальный театр»; Art и Шок; театр «А3»; театр «АспектР» из Санкт-Петербурга.
Подготовка к празднику заняла несколько месяцев.
Директор «Академии шоу» Бекзат Наукан рассказал, что работа над шествием начинается задолго до его проведения.
«Город, наверное, узнает о празднике и параде за два-три дня, а мы готовимся два-три месяца. Каждый раз мы рады, что именно нам доверяют вести это шествие. Конечно, это непросто, но нам это нравится. Пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем города Астаны», — сказал он.
По его словам, главной наградой для артистов становится поддержка жителей.
«Это очень классное ощущение, когда жители столицы нас поддерживают. Мы стараемся для них, и когда люди присоединяются, это очень приятно. Спасибо всем нашим жителям за поддержку. Мы делаем это для вас. С любовью, Астана, с праздником!» — добавил Бекзат Наукан.
Праздник продолжится.
Международный фестиваль городских перформансов продолжится и 6 июля.
Очередные праздничные представления пройдут:
в парке «Жетісу»; начало программы — в 14:30.
Что это дает.
Фестиваль городских перформансов делает празднование Дня столицы более открытым и интерактивным. Такие проекты позволяют жителям стать не просто зрителями, а полноценными участниками культурных событий, объединяя театр, музыку, национальные традиции и современное уличное искусство.