Подать заявления для поступления в 10 класс хабаровские школьники смогут 7 и 8 июля

Для поступления в 10 класс школьникам нужно иметь аттестат об окончании девяти классов. Подать заявления ученики смогут уже в ближайшие дни — 7 и 8 июля, а 9 и 10 июля члены комиссий в каждой школе рассмотрят эти заявления. Зачисление учеников в 10 класс пройдет 11 июля. Такие сроки будут действовать для всех хабаровских школ. В целом в Хабаровске в этом году планируется открыть 107 десятых классов. В общей сложности в них намерены набрать около 3 000 детей, что составляет 45% от общего количества выпускников девятых классов. Добавим, что в 39 школах десятые классы будут иметь технологический профиль, по 23 класса будут иметь социально-экономический и гуманитарный профили, а еще в 10 школах откроются универсальные классы.