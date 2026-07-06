Искусственный интеллект включат в школьный стандарт для 10−11 классов

Минпросвещения РФ в июле утвердит новый федеральный стандарт обучения для старшеклассников, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. В обновленных программах по математике, физике, химии и биологии усилят прикладную составляющую, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов. По словам министра, изменения позволят школьникам осваивать знания, которые пригодятся им в дальнейшем обучении и профессии. Новый стандарт также повлияет на учебные планы, содержание предметов и систему оценки знаний. Документ находится на финальной стадии согласования. Переход на обновленные программы в школах начнется с 2027 года.