Житель Комсомольского района оформил микрозаем на сумму 480 тысяч на своего приятеля

Мужчина из Комсомольского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на его имя оформили микрозаем на 480 тысяч рублей. Позже выяснилось, что это сделал ранее не судимый 24-летний знакомый потерпевшего. Мужчины дружили, и у злоумышленника был доступ к личным документам заявителя. Он воспользовался этим и оформил заем на имя приятеля. Полученные деньги он потратил на себя. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.