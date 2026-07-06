Пять туристов пропали в Магаданской области

Спасатели Магаданской области ведут поиски туристской группы из пяти человек. Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань, однако в назначенное время маршрут не завершили, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. К месту предполагаемого нахождения группы выдвинулся поисково-спасательный отряд и специалист беспилотной авиации. Для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. На его борту будут сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели обследуют возможные участки маршрута с воздуха и на земле.