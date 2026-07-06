Северный завоз по продуктам в Хабаровском крае выполнен почти на 50%

Пока в отдаленные северные районы Хабаровского края доставили около 19 тысяч тонн продуктов. Всего в этом году планируется завезти на север региона 37 тысяч тонн продовольствия. Причем план поставок в 2026 году увеличен на 40%. В общей сложности в отдаленные районы в этом году привезут свыше 51 тысячи тонн как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Отметим, что в рамках северного завоза грузы с особо важными продуктами и товарами первой необходимости доставляют в восемь районов Хабаровского края, а доставка грузов в три самых северных муниципалитета субсидируется из краевого бюджета — в Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. В 2026-м на эти цели выделено 64 млн рублей. Поставки идут в соответствии с графиком. В основном грузы ведут по воде в период навигации. Добавим, что программа субсидирования доставки продуктов распространяется на 28 видов продовольственных товаров, среди которых мука, сахар, гречка, рис, макаронные изделия, некоторые овощи и другие товары длительного хранения. В следующем году этот список будет увеличен еще на четыре позиции. Помимо этого, с апреля текущего года краевые власти субсидируют доставку грузов в Охотск по воздуху, снизив тариф с 670 до 200 рублей за килограмм. За счет этого сейчас каждый рейс доставляет в самый северный райцентр региона по 300−400 кг продуктов с ограниченным сроком годности, таких как молоко, кисломолочная продукция, фрукты и яйца. За счет уменьшения тарифа на авиадоставку удалось серьезно снизить цены на продукты в Охотске.