Летний трудовой отряд для старшеклассников начал работу в Госпитале для ветеранов войн в Приморье

Для школьников это возможность познакомиться с работой медучреждения изнутри. Они уже узнали о маршрутизации пациентов, наблюдали за работой врачей и медсестер, им рассказали о современных методах диагностики и реабилитации. Подростки задали специалистам вопросы. Также учащиеся посетили клинико-диагностическую лабораторию, где они смогли понаблюдать за работой современного оборудования и процессами, которые обычно остаются незаметными для пациентов. «Трудовая профориентация помогает подросткам понять специфику медицинской профессии и сделать осознанный выбор будущего пути», — отметила начальник Госпиталя для ветеранов войн Ольга Агеева. Такие проекты помогают школьникам получить первый профессиональный опыт, познакомиться с разными направлениями работы и сделать первые шаги в выборе будущей профессии.