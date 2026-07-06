285 тонн бензина поступит в ближайшие дни в Охотский округ

Это позволит снять ограничения по отпуску горючего на АЗС, в том числе и для розлива в канистры. Дополнительно проведены торги еще на 300 тонн — их привезут в Охотский округ к концу июля. На эти цели муниципалитету из регионального бюджета было выделено 70 млн рублей. Дмитрий Демешин поручил местной прокуратуре контролировать цены на топливо. Губернатор лично проинспектировал работу автозаправочной станции Охотска, а также склад горюче-смазочных материалов. Местные жители также обратились к главе региона по поводу отпуска бензина в канистры, поскольку необходимо заправлять лодки для рыболовного промысла и переправы в села Новое Устье и Вострецово. «Каждый человек, который заправляет лодку, который вот хочет сделать себе запас. После того как придет танкер через неделю, мы откроем полностью заправку канистр», — отметил губернатор. Добавим, что на сегодняшний день в Охотский округ для работы котельных и дизельных электростанций уже доставлено более 4 тонн дизельного топлива. Еще более 10 тысяч планируется к отгрузке — этих объемов должно хватить для стабильной работы всей коммунальной системы.