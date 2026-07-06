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285 тонн бензина поступит в ближайшие дни в Охотский округ

Это позволит снять ограничения по отпуску горючего на АЗС, в том числе и для розлива в канистры. Дополнительно проведены торги еще на 300 тонн — их привезут в Охотский округ к концу июля. На эти цели муниципалитету из регионального бюджета было выделено 70 млн рублей. Дмитрий Демешин поручил местной прокуратуре контролировать цены на топливо. Губернатор.

Это позволит снять ограничения по отпуску горючего на АЗС, в том числе и для розлива в канистры. Дополнительно проведены торги еще на 300 тонн — их привезут в Охотский округ к концу июля. На эти цели муниципалитету из регионального бюджета было выделено 70 млн рублей. Дмитрий Демешин поручил местной прокуратуре контролировать цены на топливо. Губернатор лично проинспектировал работу автозаправочной станции Охотска, а также склад горюче-смазочных материалов. Местные жители также обратились к главе региона по поводу отпуска бензина в канистры, поскольку необходимо заправлять лодки для рыболовного промысла и переправы в села Новое Устье и Вострецово. «Каждый человек, который заправляет лодку, который вот хочет сделать себе запас. После того как придет танкер через неделю, мы откроем полностью заправку канистр», — отметил губернатор. Добавим, что на сегодняшний день в Охотский округ для работы котельных и дизельных электростанций уже доставлено более 4 тонн дизельного топлива. Еще более 10 тысяч планируется к отгрузке — этих объемов должно хватить для стабильной работы всей коммунальной системы.