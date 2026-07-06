78-летняя жительница Хабаровского края хотела получить подарок и осталась без 600 тысяч рублей

Неизвестный позвонил 78-летней жительнице Переяславки по телефону и, представившись сотрудником госучреждения, убедил в том, что ей полагается подарок. Под предлогом получения презента злоумышленник выманил у пострадавшей номер СНИЛС и после этого звонок прервался. При втором звонке неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что персональные данные женщины попали к мошенникам. Ради защиты сбережений в сумме 600 тысяч рублей он предложил передать деньги курьеру. Женщина выполнила указания, а позже осознав, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.