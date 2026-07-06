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Мать погибшей в Красноярском крае девочки объявили в федеральный розыск

Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. В Красноярском крае объявили в федеральный розыск мать погибшей пятилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.

«Есть информация, что она может передвигаться автостопом. Сейчас ее ищут уже по всей России», — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в управлении МВД по региону, к поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.

Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал.

Возбуждено уголовное дело.