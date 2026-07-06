Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию

Сейчас по КоАП выдворение иностранца из России — одно из возможных наказаний за административное правонарушение. Поправки делают его обязательным дополнительным наказанием к штрафу по некоторым административным статьям. Первая редакция законопроекта включала 20 оснований для выдворения, затем в текст добавили еще два — дискриминацию и неповиновение пограничникам, сообщал «Ъ». МВД разработало законопроект в марте. В мае Госдума приняла его в первом чтении.