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Часть проспекта Независимости перекрыли в Минске из-за ремонта моста

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Часть проспекта Независимости перекрыли в Минске с 6 июля в связи с началом реконструкции моста через реку Свислочь, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

С сегодняшнего дня движение для всех видов транспорта будет ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы. Эти ограничения не будут распространяться только на столичный общественный транспорт.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщали ранее, что связано это перекрытие дороги с началом производственных работ по восстановлению моста.

По информации Госавтоинспекции, объехать этот участок проспекта можно будет по 1-му и 2-му транспортным кольцам. Доступны для проезда также улицы центральной части города, которые прилегают к проспекту Независимости. По ним в том числе можно будет объехать перекрытый участок.

Кроме того, в нескольких местах будет организован левый поворот:

  • с проспекта Машерова на улицу Куйбышева, а также на улицу Максима Богдановича (при движении со стороны проспекта Независимости);
  • с проспекта Независимости на улицу Козлова (если ехать со стороны площади Якуба Коласа);
  • с улицы Янки Купалы на проспект Независимости (при движении со стороны улицы Первомайской).