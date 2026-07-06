Часть проспекта Независимости перекрыли в Минске из-за ремонта моста

С сегодняшнего дня движение для всех видов транспорта будет ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы. Эти ограничения не будут распространяться только на столичный общественный транспорт.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщали ранее, что связано это перекрытие дороги с началом производственных работ по восстановлению моста.
По информации Госавтоинспекции, объехать этот участок проспекта можно будет по 1-му и 2-му транспортным кольцам. Доступны для проезда также улицы центральной части города, которые прилегают к проспекту Независимости. По ним в том числе можно будет объехать перекрытый участок.
Кроме того, в нескольких местах будет организован левый поворот:
- с проспекта Машерова на улицу Куйбышева, а также на улицу Максима Богдановича (при движении со стороны проспекта Независимости);
- с проспекта Независимости на улицу Козлова (если ехать со стороны площади Якуба Коласа);
- с улицы Янки Купалы на проспект Независимости (при движении со стороны улицы Первомайской).