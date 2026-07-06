Часть проспекта Независимости перекрыли в Минске из-за ремонта моста

По информации Госавтоинспекции, объехать этот участок проспекта можно будет по 1-му и 2-му транспортным кольцам. Доступны для проезда также улицы центральной части города, которые прилегают к проспекту Независимости. По ним в том числе можно будет объехать перекрытый участок.