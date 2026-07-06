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Жители Петербурга остались без мобильного интернета из-за атаки дронов

Работают только сервисы из «белых списков».

Источник: Комсомольская правда

Петербуржцы стали массово жаловаться на отключение мобильного интернета утром 6 июля. В городе включились «белые списки», оставив доступ только к мессенджерам, картам, банковским приложениям и некоторым СМИ.

Причиной ограничений стала ночная атака беспилотников. Силы ПВО сбили 47 дронов в воздушном пространстве Ленобласти, их обломки упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. На месте работают экстренные службы. Воздушную тревогу в регионе объявили в 4:53, жителям Петербурга сообщения об угрозе начали рассылать около 6:30.

— Горожане могут подключиться к бесплатным точкам городского Wi-Fi или пользоваться сервисами из «белых списков». Например, сайт «КП-Петербург» остается доступным наравне с городскими картами и другими ведущими СМИ.

Из-за атаки аэропорт Пулково с пяти утра работал с ограничениями, а с 6:30 до 7:54 прием и выпуск рейсов приостанавливали. За это время задержали 16 рейсов, 11 бортов ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт возобновил работу.

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