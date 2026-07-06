В День кардиолога врачи спасли перенесшего три инфаркта нижегородца

На фото — содержимое мешка с вредными компонентами, удалёнными из кровотока: именно эти вещества могли стать причиной новых инфарктов и прогрессирования атеросклероза. После курса из 13 сеансов показатель липопротеина А у пациента упал с 84 мг/дл до 10 мг/дл, благодаря чему риск повторных острых сердечных событий оказался сведён к минимуму.