В День кардиолога врачи спасли перенесшего три инфаркта нижегородца

В День кардиолога нижегородские медики добились значимого результата: у 50‑летнего пациента с тяжёлой сердечно‑сосудистой патологией существенно снизили уровень опасных фракций холестерина. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Мужчина перенёс три инфаркта и имеет семь установленных стентов. Проблема заключалась в критически высоком уровне «вредного» холестерина: из‑за этого новые стенты стремительно покрывались атеросклеротическими бляшками. Для коррекции состояния врачи применили липидный аферез — процедуру очистки крови.
На фото — содержимое мешка с вредными компонентами, удалёнными из кровотока: именно эти вещества могли стать причиной новых инфарктов и прогрессирования атеросклероза. После курса из 13 сеансов показатель липопротеина А у пациента упал с 84 мг/дл до 10 мг/дл, благодаря чему риск повторных острых сердечных событий оказался сведён к минимуму.
Кардиолог Александр Субботин отметил, что липидный аферез может быть критически важен в качестве профилактической меры — особенно для людей с наследственной предрасположенностью к нарушениям липидного обмена. Если в семье были случаи ранних инфарктов, подобная терапия способна предотвратить развитие инсульта или инфаркта.
Среди основных показаний к проведению афереза — прогрессирующее атеросклеротическое поражение сосудов при уровне липопротеина А свыше 80−100 мг/дл либо крайне высокие показатели триглицеридов (более 5,6 ммоль/л) на фоне повторяющихся приступов панкреатита, не поддающихся стандартной медикаментозной терапии. Сама процедура по длительности сопоставима с обычной капельницей и занимает 3−4 часа.
Напомним, что повышенный холестерин стал серьезной опасностью для нижегородцев. За первые три месяца 2026 года медицинское обследование прошли свыше 300 тысяч человек.