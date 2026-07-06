300 выездов в зону СВО. Как молодёжь Волгограда строит дружбу народов

В минувшую субботу, 27 мая, Волгоградская область вместе со всей страной отметила День молодёжи. И это был не просто день, полный надежды на будущее, радости и творчества, но и праздник дружбы, согласия и взаимопонимания между молодыми людьми разных национальностей. На празднике побывал журналист редакции «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
Ароматные лепёшки и узбекский плов.
Праздник развернулся на нескольких площадках, главной из них стал региональный молодёжный центр в Ворошиловском районе Волгограда. Для гостей были организованы интерактивные зоны, творческие мастер-классы, инклюзивный бал и концертная программа.
Одной из главных точек притяжения стала площадка молодёжного крыла Волгоградской областной общественной организации «Дом дружбы». Активисты проводили конкурсы, викторины, организовали фотозону с национальными костюмами, угощали всех гостей ароматными лепёшками и сытным узбекским пловом — угощение в этот день оценили 600 человек!
Молодые люди общались, обсуждали планы на будущее и, конечно, с открытым сердцем встречали всех, кто хотел больше узнать о «Доме дружбы».
Эта общественная организация уже более 20 лет работает для укрепления межнационального единства, поддержания мира и согласия.
Она была создана в Волгограде в 2004 г. как символичный многонациональный отклик на трагедию Беслана.
«Я очень хорошо помню ужас, который мы все испытали из-за гибели детей от рук террористов, — рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, руководитель Волгоградской общественной организации Казбек Фарниев. — Эта беда не переросла в межнацио нальную рознь. Именно для того, чтобы подобного не произошло ни на Кавказе, нигде бы то ни было ещё, вместе с многонациональной инициативной группой и была создана наша общественная организация. Все эти годы мы работаем, чтобы люди разных национальностей узнавали больше друг о друге — об особенностях культуры, истории, традиций. Отдельное внимание уделяем работе с молодёжью. В каждом вузе региона действует свой консультативный совет по национальной политике при ректоре. Мы посещаем детские лагеря, работаем со школьниками и даже с детсадовцами».
Вместо виртуального — реальное.
С самого начала работы «Дома дружбы» молодёжь стала активной движущей силой организации. Основной костяк — это ребята разных национальностей. Работу с общинами ведут именно молодые лидеры объединений.
«Разумеется, люди всех возрастов могут проявить себя в нашей организации, у нас есть свой совет старейшин, но главная сила — это молодёжь, — рассказал руководитель молодёжного крыла “Дома дружбы” Раджаб Ахмедов. — Сейчас наш актив — это больше 150 ребят, которые не только постоянно участвуют во всех мероприятиях, но и ведут большую организационную работу. Мы также привлекаем молодых людей со всех вузов и ссузов Волгоградской области».
Раджаб Ахмедов рассказал, что к празднованию Дня молодёжи активисты готовились несколько месяцев: генерировали и обсуждали идеи, распределяли обязанности, работали в команде. В итоге удалось создать на площадке удивительную атмосферу тепла и гостеприимства.
Юноши и девушки не только участвовали в викторинах и конкурсах, но и тепло общались.
«В наше время, когда общение по большей части стало виртуальным, очень важно находить возможность для живого диалога, — уверен Раджаб Ахмедов. — Даже простое приветствие, дружеский жест в какой-то момент может дать душевные силы».
Молодые активисты отмечают, что именно атмосфера единения и взаимопомощи привлекает их к общественной работе.
«Четыре месяца назад, увидев пост в соцсети об одном из мероприятий “Дома дружбы”, я решила принять в нём участие, — рассказала студентка Волгоградского филиала МФЮА Анна Львова. — Меня сильно впечатлила сплочённость коллектива, и я захотела стать участницей этой команды. Здесь ребята разных национальностей с уважением относятся друг к другу, все очень добрые, дружные, отзывчивые. Мне кажется, это важно — ощущать себя частью такой единой семьи, особенно сейчас, когда многим не хватает живого общения».
Услышать друг друга.
Такие праздники — это не только увлекательное времяпровождение. Это возможность научить молодёжь грамотно выстраивать диалог, не допускать конфликтов на межнациональной почве и вовлекать в позитивное общение своих сверстников.
«Сама идеология работы нашей организации исключает какие-либо противоречия на почве национальностей, мы проявляем уважение к представителям всех национальностей, — объясняет Раджаб Ахмедов. — Мы проводим с молодёжью беседы, объясняем, чем опасны экстремистские проявления, что нужно делать, чтобы не попасть под пагубное влияние экстремистских организаций».
В этом плане в Волгоградской области проводится большая и системная работа. Регулярно представители общественных организаций, религиозных общин, регионального комитета по делам национальностей и казачества приезжают в школы, в высшие и средние специальные учебные заведения, чтобы поговорить с молодыми людьми на важные и болезненные темы: как не стать жертвой манипуляторов-экстремистов, какие ловушки расставлены в Сети, что можно противопоставить радикальному мировоззрению.
Знаковым событием в этом смысле стал в Волгоградской области XIII Молодёжный форум «Межнациональный диалог», организованный «Домом дружбы» при поддержке регионального комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Форум проходил в апреле на базе лагеря «Зелёная волна». Это были очень насыщенные три дня: этно-квиз, лекции, спортивные соревнования. А главным событием стала лекция «Народы вместе сквозь года», где спикерами выступили молодёжные лидеры, среди которых были руководитель регионального отделения «Движения первых» Вадим Журавлев и представитель КВН Ниджат Ахмедов. Они искренне, без назиданий говорили о том, что объединяло народы нашей страны в прошлом, что связывает сегодня и что станет опорой завтра. Финальной точкой форума стал флешмоб на Мамаевом кургане, где по традиции был развёрнут стометровый флаг России. Особая ценность этого триколора в том, что его провезли через весь Донбасс и Новороссию, флаг побывал в международных поездках и украшал важнейшие события и встречи активистов этнодесанта проекта «Народы вместе сквозь года».
Организационный комитет форума был полностью студенческим. Ребята, участники молодёжного крыла «Дома дружбы» сами реализовывали свои идеи и проводили всё — от регистрации до вечерних мероприятий. Именно их энергия, дисциплина и ответственность помогли сделать форум тёплым и искренним.
«Это был единый порыв».
Межнациональный молодёжный форум проводится в Волгоградской области на протяжении многих лет. За это время он объединил немало молодых людей разных национальностей.
«Я стал участником форума в 2024 году, и это побудило меня вступить в ряды “Дома дружбы”, — рассказал студент третьего курса РАНХиГС Сеймур Раджабов. — Я просто не мог оставаться в стороне, так как приобрёл единомышленников. Все мы здесь объединены одной целью — сделать всё возможное для объединения народов. Особенно это ощущается в тех ситуациях, когда необходимо оказать помощь тем, кто попал в беду. Например, мы все очень слаженно сработали, собирая гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане весной этого года. Это был единый порыв!».
Ребята также отмечают, что общественная работа даёт им прекрасную возможность прокачать разные полезные навыки, например, такие как коммуникабельность и умение работать в команде.
«Для меня форум стал первым мероприятием “Дома дружбы”. Это было незабываемо! Там я поняла, что единство народов — это не просто красивые слова, это очень мощная, позитивная сила. На форуме познакомилась со многими прекрасными людьми, живущими в Волгограде. После этого я стала участвовать во всех мероприятиях “Дома дружбы”. Получаю очень ценный опыт. Это очень важно — распространять идеи добра, дружбы и взаимопонимания», — поделилась студентка Волгоградского института управления РАНХиГС Мадина Салимова.
Национальный колорит присущ и молодёжному фестивалю #ТриЧетыре. В партнёрстве с региональным комитетом по делам национальностей и национальными общественными объединениями, религиозными организациями, студентами создаётся традиционная Аллея национальных культур. Она знакомит гостей с обычаями, традициями и культурой различных национальностей, проживающих на территории Волгоградской области.
Здесь можно увидеть элементы традиционных промыслов, национальных предметов быта, а также попробовать сладости и другие угощения от азербайджанцев, армян, дагестанцев, узбеков, таджиков, осетин, ингушей, казахов, туркменов, чеченцев, калмыков, корейцев, татар и афганцев.
Главное — заронить зерно.
Молодёжь со всей области также активно участвует в сборе помощи нашим защитникам в зоне СВО, а также мирным жителям Донбасса. Помощь бойцам и новым регионам осуществляет «Дом дружбы» — активисты уже совершили больше 300 выездов в зону СВО, доставив тысячи тонн грузов бойцам и жителям мирных регионов.
«В ходе гуманитарной акции “Народы вместе сквозь года” мы приезжаем на освобождённые территории, раскрываем стометровый российский флаг, готовим плов, который уже стал символом объединения народов, а также раздаём гуманитарную помощь», — рассказал Казбек Фарниев.
Заметную работу в этом направлении ведёт молодёжный актив организации.
«Непосредственно сами грузы в зону СВО, на территории новых регионов России доставляют представители старшего поколения. Но молодёжь проводит организационную работу по сбору помощи, погрузке, здесь, на территории Волгоградской области, — пояснил Раджаб Ахмедов. — Как только возникает необходимость в сборе помощи, ребята оперативно включаются в работу. Грузы собирают в том числе и по заявкам, поступающим из подразделений. Например, в последнее время мы собираем техническое оборудование — и для военных, и для мирных жителей».
Примером для молодёжи служит поведение старших: так руководитель узбекской общины Волгоградской области Рашид Юсупов отслужил на СВО. был тяжело ранен. Тяжелое ранение в ходе службы получил и глава казахской общины региона Айбулат Ахметов — он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». Бахрам Нахметов, руководитель азербайджанской региональной общины, служит на СВО в настоящий момент. Молодежь видит людей, которые не на словах, а на деле защищают Россию и её свободное будущее.
Традиции народов — в красках.
В день России, 12 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошёл масштабный парад «Краски традиций».
По центральной аллее парка вместе с молодёжными активистами колонной прошли казаки, представители национальных объединений, студенты, общественники, артисты, волонтёры. Они пронесли стометровое полотнище российского флага, ставшее символом единения.
Волгоградская область — признанный общероссийский центр патриотического воспитания. Каждый год в регионе проводится более сотни мероприятий: смотры строя и песни, уроки мужества, Вахты Памяти, встречи с ветеранами и участниками боевых действий. Работа идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».