300 выездов в зону СВО. Как молодёжь Волгограда строит дружбу народов

«Я очень хорошо помню ужас, который мы все испытали из-за гибели детей от рук террористов, — рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, руководитель Волгоградской общественной организации Казбек Фарниев. — Эта беда не переросла в межнацио нальную рознь. Именно для того, чтобы подобного не произошло ни на Кавказе, нигде бы то ни было ещё, вместе с многонациональной инициативной группой и была создана наша общественная организация. Все эти годы мы работаем, чтобы люди разных национальностей узнавали больше друг о друге — об особенностях культуры, истории, традиций. Отдельное внимание уделяем работе с молодёжью. В каждом вузе региона действует свой консультативный совет по национальной политике при ректоре. Мы посещаем детские лагеря, работаем со школьниками и даже с детсадовцами».