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Ростовский завод тестирует в полях новый посевной комплекс

Об этом сообщает правительство региона.

Ростовский завод разработал агрегат шириной захвата 10,2 метра, который позволяет за один проход выполнять сразу три операции: предпосевную подготовку почвы, внесение минеральных удобрений и посев. Такой подход помогает аграриям экономить ресурсы и создавать оптимальные условия для роста культур.

Среди ключевых технических доработок — усовершенствованная система дозирования для высокой точности высева, а также возможность раздельного внесения семян и удобрений на разную глубину.

Особое внимание конструкторы уделили удобству эксплуатации: пластиковые отсеки пневматического бункера защищают агрегат от коррозии, а складывающаяся рама делает транспортировку по дорогам общего пользования более удобной. Уровень локализации комплектующих достигает 90%.

Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, техника не только замещает импортные аналоги, но и соответствует современным агротехнологическим требованиям, укрепляя технологический суверенитет отечественного АПК.

На данный момент комплекс прошёл стендовые испытания и тестируется в полевых условиях. Осенью 2026 года машину передадут одному из крупных агропредприятий ЮФО для опытной эксплуатации при посеве озимых. Решение о запуске в серийное производство примут по итогам испытаний.