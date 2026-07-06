Ростовский завод тестирует в полях новый посевной комплекс

На данный момент комплекс прошёл стендовые испытания и тестируется в полевых условиях. Осенью 2026 года машину передадут одному из крупных агропредприятий ЮФО для опытной эксплуатации при посеве озимых. Решение о запуске в серийное производство примут по итогам испытаний.