«АиФ-Дальинформ» объявляет конкурс «Лето на колёсах-2026»

Лето — время дорог, путешествий и ярких впечатлений. «АиФ-Дальинформ» приглашает автомобилистов принять участие в фотоконкурсе «Лето на колёсах-2026» и показать, как машина становится частью летней истории — на фоне природы, городских улиц, дачных маршрутов или дальних поездок.
Заявки и фотографии принимаются с 6 по 16 июля включительно. Присылайте снимок автомобиля на почту редакции habaif@mail.ru: в теме письма укажите «Лето на колёсах-2026», а в тексте напишите имя участника, контактный телефон, место съёмки и короткое описание — почему этот кадр для вас особенный.
С 17 по 26 июля включительно на сайте пройдёт голосование. Победителей определят по числу голосов. Итоги конкурса подведём 27 июля, а 28 июля состоится награждение авторов лучших фотографий.
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