«АиФ-Дальинформ» объявляет конкурс «Лето на колёсах-2026»

Заявки и фотографии принимаются с 6 по 16 июля включительно. Присылайте снимок автомобиля на почту редакции habaif@mail.ru: в теме письма укажите «Лето на колёсах-2026», а в тексте напишите имя участника, контактный телефон, место съёмки и короткое описание — почему этот кадр для вас особенный.