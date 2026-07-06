Обыски прошли у лидера партии «Справедливая Армения» Гагика Царукяна

В Армении силовики пришли с обысками к лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Об этом сообщила представитель партии Ивета Тоноян на своей странице в соцсетях.
По ее словам, следственные действия проходят в доме политика. Других подробностей Тоноян не привела.
«В данный момент проводится обыск в доме Гагика Царукяна», — написала представитель партии.
По данным Sputnik Армения, правоохранители также находятся по периметру дома Царукяна. Позже Следственный комитет страны должен выступить с официальным сообщением.
Немногим ранее KP.RU писал, что наблюдатели ОБСЕ отметили публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес оппозиции. В предварительном отчете организации говорилось о заявлениях главы правительства по поводу национализации компаний лидеров «Сильной Армении» и «Процветающей Армении».