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В Крыму запустили сервисы с информацией о наличии топлива

В регионе создали онлайн-карту АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму запустили сервисы с информацией о наличии топлива на АЗС. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

«Оперативная информация о наличии топлива на АЗС доступна на ресурсах Минтопэнерго РК», — говорится в сообщении.

Так, на сайте имеется актуальная карта заправок. Кроме того, данные публикуют на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. Ознакомиться с этой информацией также можно в соцсетях и мессенджере ведомства:

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