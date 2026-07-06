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Волга в Самарской области прогрелась до +23 градусов 6 июля

Температура воды в Волге в Самарской области пошла вверх на фоне жары.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +26°

В Самарскую область в начале июля пришла настоящая летняя жара, в выходные температура перевалила за +30 градусов. В такую погоду так и хочется искупаться, чтобы спастись от зноя! И условия этому благоприятствуют: рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 6 июля 2026 года.

Самая теплая вода в Волге сейчас у берегов Сызрани. К 6 июля она поднялась до +23 градусов. В Тольятти температура совсем чуть-чуть не дотягивает до этой отметки, но превышает +22 градусов.

В Самаре Волга пока немного прохладнее — +21 градус. Но все пляжи на 100% уже готовы к приему отдыхающих.

На этой рабочей неделе нас снова ждет 30-градусная жара, так что смело можно планировать поход на пляж.