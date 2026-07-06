Волга в Самарской области прогрелась до +23 градусов 6 июля

В Самарскую область в начале июля пришла настоящая летняя жара, в выходные температура перевалила за +30 градусов. В такую погоду так и хочется искупаться, чтобы спастись от зноя! И условия этому благоприятствуют: рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 6 июля 2026 года.