Студентка АмГПГУ — лучший выпускник высшего образования Хабаровского края-2026

— Важно, чтобы молодые профессионалы видели: край замечает их достижения и заинтересован в их будущем. Для нас этот конкурс — возможность поддержать сильных, талантливых и мотивированных выпускников, которые уже сегодня показывают высокий уровень подготовки и вовлечённости в развитие региона. Важно, чтобы молодые профессионалы видели: Хабаровский край замечает их достижения и заинтересован в их будущем, — отметил генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края Александр Медведев.