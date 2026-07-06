Студентка АмГПГУ — лучший выпускник высшего образования Хабаровского края-2026

В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». В этом году за звание лучшего боролся 41 студент из 11 высших учебных заведений региона. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лауреаты получили денежные премии имени Н. И. Гродекова в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Награды вручила заместитель министра — начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Татьяна Лоншакова.
— Мы чествуем тех, кто за годы учебы проявил глубокие знания, лидерские качества и активную гражданскую позицию. Конкурс дает возможность поддержать талантливую молодёжь. Ваши достижения — это вклад в развитие Хабаровского края. Уверена, среди вас есть будущие драйверы изменений в самых разных сферах, отметила она.
Абсолютным победителем конкурса стала выпускница Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Валентина Бадулина. Девушка получила педагогическое образование, является стипендиатом Президента РФ и стипендиатом имени А. С. Макаренко, автор более 20 научных публикаций. В ее активе — победа в грантовом конкурсе Росмолодежи и внушительный волонтерский опыт.
— Победа стала для меня полной неожиданностью, но я очень рада. Это признание моих скромных заслуг на высоком уровне. Планирую поступать в магистратуру и хочу работать в правительстве края, — поделилась Валентина Бадулина.
— Важно, чтобы молодые профессионалы видели: край замечает их достижения и заинтересован в их будущем. Для нас этот конкурс — возможность поддержать сильных, талантливых и мотивированных выпускников, которые уже сегодня показывают высокий уровень подготовки и вовлечённости в развитие региона. Важно, чтобы молодые профессионалы видели: Хабаровский край замечает их достижения и заинтересован в их будущем, — отметил генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края Александр Медведев.
Конкурс «Лучший выпускник высшего образования» проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона.