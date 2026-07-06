Красноярский край получит более 115 млн рублей на молодежную политику

Красноярский край выиграл более 115 млн рублей на развитие молодежной политики и добровольчества. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
Средства выделят по президентской программе «Регион для молодых» и федеральному конкурсу «Регион добрых дел» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На федеральные деньги в крае модернизируют три молодежных центра: там проведут ремонт и закупят современное оборудование. Также планируются спортивные, профориентационные, семейные и научно-технические мероприятия, а также обучение специалистов отрасли.
Кроме того, Красноярский край впервые получит более 4,5 млн рублей по конкурсу «Регион добрых дел». Эти средства направят на развитие студенческого добровольчества. Добровольческие ячейки укрепят не менее чем в четырех вузах региона. Для студентов и кураторов проведут образовательные модули, практики в территориях края и межвузовский форум.
В 2022—2024 годах Красноярский край уже получил более 400 млн рублей по программе «Регион для молодых» на модернизацию инфраструктуры и развитие молодежной политики.