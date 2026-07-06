Красноярский край получит более 115 млн рублей на молодежную политику

Средства выделят по президентской программе «Регион для молодых» и федеральному конкурсу «Регион добрых дел» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На федеральные деньги в крае модернизируют три молодежных центра: там проведут ремонт и закупят современное оборудование. Также планируются спортивные, профориентационные, семейные и научно-технические мероприятия, а также обучение специалистов отрасли.