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«Регионтранснефть» вложит $400 млн в новый завод бытовой техники в Подмосковье

Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект будет вложено $400 млн. Об этом сообщили «Ъ» в компании.

Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект будет вложено $400 млн. Об этом сообщили «Ъ» в компании.

Для строительства «Регионтранснефть» купит два объекта промышленной недвижимости в Подмосковье площадью более 114 тыс. кв. м за 15 млрд руб. Компания планирует закрыть сделку до конца лета. Первую очередь завода с крупноузловой сборкой бытовой техники должны запустить до конца года.

На заводе планируют производить около 400 категорий товаров — телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другие. Эксплуатировать завод будет дочернее предприятие компании «МК Рус», специально учрежденное для проекта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот такие утюги».