«Регионтранснефть» вложит $400 млн в новый завод бытовой техники в Подмосковье

Для строительства «Регионтранснефть» купит два объекта промышленной недвижимости в Подмосковье площадью более 114 тыс. кв. м за 15 млрд руб. Компания планирует закрыть сделку до конца лета. Первую очередь завода с крупноузловой сборкой бытовой техники должны запустить до конца года.