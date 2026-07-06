В Канске прошёл Урбан-форум

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Канска приняли участие в Урбан-форуме в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Цель проекта — дать возможность каждому жителю повлиять на облик города, высказать идеи и поучаствовать в обсуждении проектов благоустройства.
В этом году в Многопрофильном молодёжном центре обсуждали преображение участка территории возле ЗАГСа. Все желающие приняли участие и оживлённо обсуждали, как они видят улучшение в преображении проекта. Люди высказывали своё мнение и пожелания, у каждого были самые разные идеи улучшения территории.
Единое мнение было у всех: «Нужно сделать так, чтобы день бракосочетания стал запоминающимся событием у молодожёнов».
Участники форума предлагали различные варианты оформления: от классических клумб и фонтанов до современных арт-объектов и зон для фотосессий. Обсуждались вопросы освещения, установки скамеек. Были высказаны пожелания по озеленению территории, чтобы создать живописный фон для свадебных фотографий и видеосъёмки, а также обеспечить приятную тень в жаркие дни. Кроме того, высказали пожелание нанести мурал на стену одного из домов возле территории ЗАГСа. По мнению жителей, этот рисунок станет важной частью городской среды.
Все высказанные идеи и предложения будут тщательно проанализированы и учтены при разработке окончательного проекта, на который выделено 29 миллионов рублей. Его реализуют уже в 2027 году.