В Канске прошёл Урбан-форум

Участники форума предлагали различные варианты оформления: от классических клумб и фонтанов до современных арт-объектов и зон для фотосессий. Обсуждались вопросы освещения, установки скамеек. Были высказаны пожелания по озеленению территории, чтобы создать живописный фон для свадебных фотографий и видеосъёмки, а также обеспечить приятную тень в жаркие дни. Кроме того, высказали пожелание нанести мурал на стену одного из домов возле территории ЗАГСа. По мнению жителей, этот рисунок станет важной частью городской среды.