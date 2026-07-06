Системы отопления к зиме подготовят нижегородским пожарным депо

В перечень обязательных работ входит восстановление функциональности запорной арматуры, промывка сетей гидравлическим способом до достижения полной прозрачности воды, а также проведение испытаний под давлением: оно должно превышать рабочее в полтора раза, но составлять не менее 0,2 МПа. Завершающим этапом станет передача систем теплоснабжающей организации — для этого потребуется оформить Акт готовности.