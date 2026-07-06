Системы отопления к зиме подготовят нижегородским пожарным депо

На портале госзакупок опубликована информация о тендере, который объявило ГКУ Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». Цель закупки — обеспечить готовность отопительных систем в зданиях пожарных депо к сезону 2026−2027 годов.
Стоимость контракта, заявленная как предельная, составляет 1,7 млн рублей. Исполнителю предстоит провести комплекс мероприятий по подготовке теплосистем в 12 объектах — их перечень приведён ниже.
В перечень обязательных работ входит восстановление функциональности запорной арматуры, промывка сетей гидравлическим способом до достижения полной прозрачности воды, а также проведение испытаний под давлением: оно должно превышать рабочее в полтора раза, но составлять не менее 0,2 МПа. Завершающим этапом станет передача систем теплоснабжающей организации — для этого потребуется оформить Акт готовности.
Подрядчик обязан гарантировать бесперебойную работу отопления на протяжении всего отопительного сезона 2026−2027 годов. Если в этот период возникнут неисправности, возникшие по вине исполнителя, он должен устранить их в течение 24 часов.
Места проведения работ:
112‑ПЧ (г. Н. Новгород, Казанское шоссе, д. 14, к. 2);
6‑ПЧ (г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 100);
133‑ПЧ (Кстовский р‑н, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 136А);
180‑ПЧ (г. Н. Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 23);
гараж оперативного транспорта (г. Н. Новгород, пер. Мотальный, д. 2 А);
здание ЦППиОС (г. Н. Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 23);
106‑ПЧ (Володарский р‑н, п. Решетиха, ул. Затылкова, д. 2б);
153‑ПЧ (г. Арзамас, ул. Володарского, 89А);
187‑ПЧ (Арзамасский р‑н, 110 м юго‑восточнее с. Новоселки);
188‑ПЧ (Володарский р‑н, п. Пыра, ул. 1 Мая, д. 15);
151‑ПЧ (Кстовский р‑н, с. Работки, ул. Садовая, д. 15);
102‑ПЧ (г. Н. Новгород, с.п. Новинки, Нижегородская улица, 8Б).
Ранее шесть пожарных расчётов тушили возгорание в нижегородском посёлке.