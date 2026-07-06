В Хабаровском крае этой осенью откроются две туристические тропы с видами на Хехцир и петроглифы

В Хабаровском крае полным ходом идёт строительство двух туристических троп — «Легенды Хехцира» и «Легенды Сэвэнов». Проекты реализуются в рамках инициативы «Тропы Дальнего Востока» Минвостокразвития России по поручению заместителя председателя Правительства России — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, оценить ход строительства лично приехал руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев. Он убедился, что уже этой осенью жители и гости региона смогут пройти по современным и безопасным маршрутам. Протяжённость каждой тропы — 3,8 километра.
Первая тропа расположится на территории горнолыжного комплекса «Хехцир». На вершине хребта обустроят смотровую площадку, появятся визит-центр, система навигации, арт-объекты и зоны отдыха. По словам министра туризма края Марины Ярцевой, строительство идёт быстрее плана: маршрут уже сформирован, скоро начнётся укладка финишного покрытия из натурального сланца. Вдоль тропы установят лавочки, беседки и информационные стенды. По поручению Дмитрия Демешина проработаны легенды, которые сделают маршрут интереснее.
— Маршрут открывает впечатляющие пейзажи. Лично пройдя весь маршрут, могу подтвердить: работы ведутся высокими темпами. Чувствуется личная вовлечённость в результат, — отметил Хаид Мантаев.
Вторая тропа, «Легенды Сэвэнов», пройдёт рядом с петроглифами Сикачи-Аляна. Здесь появятся визит-центр с информацией о культурном наследии, сувенирами коренных малочисленных народов Севера, арт-объекты и зоны отдыха. Маршрут будет без сложных участков, доступным для людей любого возраста.
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