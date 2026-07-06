В Хабаровском крае этой осенью откроются две туристические тропы с видами на Хехцир и петроглифы

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, оценить ход строительства лично приехал руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев. Он убедился, что уже этой осенью жители и гости региона смогут пройти по современным и безопасным маршрутам. Протяжённость каждой тропы — 3,8 километра.