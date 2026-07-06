Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калининграда задержаны более 40 рейсов из-за атаки дронов на Петербург

В расписании полетов и вылетов произошли изменения.

В аэропорту Калининграда утром 6 июля задержаны более 40 рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область.

На вылет задержаны 19 рейсов, 3 отменены вовсе (в Чебоксары и Москву).

На прилет задержаны 22 рейса, 2 отменены (из Москвы). Об этом говорят данные онлайн-табло «Храброво».

Проблемы с рейсами не только в/из Санкт-Петербург и Москву, но и в Самару, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше