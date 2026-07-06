Мешок «плохих» фракций холестерина откачали из крови нижегородца

Очистку крови липидным аферезом сделали 50-летнему нижегородцу с тремя инфарктами и семью стентами. Об этом сообщил главред «Стационар пресс» Алексей Никонов.
По его информации, уровень опасных фракций холестерина зашкаливал так сильно, что новые стенты очень быстро зарастали бляшками.
После 13 процедур липопротеин А у мужчины снизился почти в 8 раз, и риск повторных инфарктов сведён к минимуму.
«Если в вашей в семье были ранние инфаркты, то аферез жизненно показан», — говорит врач-кардиолог Александр Субботин.
Поясним: аферез — это как капельница на 3−4 часа.
Ранее врачи спасли 29-летнюю нижегородку от третьего инфаркта.