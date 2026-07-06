Красноярский край получит федеральные гранты на развитие студенческого волонтерства и молодежную политику

Красноярский край получит федеральную грантовую поддержку на сумму более 115 миллионов рублей. Благодаря программе «Регион для молодых» и конкурсу «Регион добрых дел», которые реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Средства направят на модернизацию молодежных центров, развитие добровольчества и мероприятия для молодежи. За счет федеральных средств обновят три молодежных центра: проведут ремонт и закупят современное оборудование. В планах — проведение образовательных, спортивных, профориентационных, семейных и научно-технических мероприятий для молодых жителей региона. По итогам конкурса «Регион добрых дел» Красноярский край впервые получит субсидию более 4,5 млн рублей на укрепление студенческого волонтерства, сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Добровольческие отряды усилят как минимум в четырех университетах края. Для студентов и кураторов проведут образовательные и практико-ориентированные мероприятия, а также выездные практики. В финале состоится межвузовский форум, а также будет составлен план действий для развития добровольчества среди студентов на территории Красноярского края.