Премьер-министр Башкирии подвел итоги спортивного сезона.

«Салават Юлаев» тоже дал повод для оптимизма. Сезон начинался непросто, но команда выправила ситуацию, заняла пятое место на Востоке, прошла «Автомобилист» и достойно боролась с «Локомотивом». От футбольной «Уфы» ждем большего. Место в Первой лиге сохранили, но хотелось бы уверенной игры и движения вверх. Баскетбольное «Динамо» уверенно дебютировало в Суперлиге, заняло 7-е место, у команды новый тренер — Оливер Попович. «Динамо-2» взяло бронзу Высшей лиги. Значит, резерв есть, система работает. Спортсменов ждут два летних месяца. Это время новых тренировок и подготовки к следующим стартам. Верим в наши команды", — отметил Андрей Назаров.