В Тегеране провожают в последний путь Али Хаменеи

Символом траура стал монумент в виде поднятого кулака левой руки покойного аятоллы — знак сопротивления агрессии США и Израиля. Участники несут портреты Хаменеи и его сына Моджтабы, ставшего преемником, а также флаги Ирана. В толпе звучат антиамериканские и антиизраильские лозунги, обещания отомстить за убитого лидера.
Церемонию, которую не удалось провести сразу из-за ударов, перенесли на июль. На следующий день шествие пройдет в Куме, затем тело отвезут в иракские города, а 9 июля — в Мешхед, где состоится погребение.
На фоне многотысячных похоронных процессий в Тегеране глава иранской армии генерал-майор Амир Хатами выступил с заявлением о мести. В кулуарах траурных мероприятий он поклялся любым способом отомстить США и Израилю за убийство экс-верховного лидера Али Хаменеи.