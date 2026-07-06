Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране провожают в последний путь Али Хаменеи

Тысячи иранцев несут портреты Хаменеи и его сына-преемника.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране многотысячные толпы провожают в последний путь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего 28 февраля в результате ударов США и Израиля. С раннего утра жители столицы собираются на маршрутах шествия по улицам Демавенд, Азади и Энгелаб, стекаясь к центральным площадям.

Символом траура стал монумент в виде поднятого кулака левой руки покойного аятоллы — знак сопротивления агрессии США и Израиля. Участники несут портреты Хаменеи и его сына Моджтабы, ставшего преемником, а также флаги Ирана. В толпе звучат антиамериканские и антиизраильские лозунги, обещания отомстить за убитого лидера.

Церемонию, которую не удалось провести сразу из-за ударов, перенесли на июль. На следующий день шествие пройдет в Куме, затем тело отвезут в иракские города, а 9 июля — в Мешхед, где состоится погребение.

На фоне многотысячных похоронных процессий в Тегеране глава иранской армии генерал-майор Амир Хатами выступил с заявлением о мести. В кулуарах траурных мероприятий он поклялся любым способом отомстить США и Израилю за убийство экс-верховного лидера Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше