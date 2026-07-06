Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более трети нижегородцев вступили в повторный брак в начале 2026 года

Более половины всех свадеб пришлось на Нижний Новгород.

Источник: Нижегородская правда

Главное управление ЗАГС Нижегородской области подвело итоги регистрации браков за первое полугодие 2026 года. Несмотря на то что ведомство не публикует полные количественные показатели, оно раскрыло основные тенденции. Рассказываем о них в отдельном материале сайта pravda-nn.ru.

За первые шесть месяцев 2026 года число зарегистрированных браков в регионе осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Более половины всех свадеб — 51% — пришлось на Нижний Новгород.

Чаще всего в брак вступали молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. К этой возрастной группе относятся 48% женихов и 55% невест.

При этом значительная часть браков оказалась повторной. Так, 35% женихов и 37% невест уже состояли в браке ранее.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 600 нижегородских пар поженились в зеркальную дату 26.06.26.