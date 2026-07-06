Более трети нижегородцев вступили в повторный брак в начале 2026 года

Главное управление ЗАГС Нижегородской области подвело итоги регистрации браков за первое полугодие 2026 года. Несмотря на то что ведомство не публикует полные количественные показатели, оно раскрыло основные тенденции. Рассказываем о них в отдельном материале сайта pravda-nn.ru.
За первые шесть месяцев 2026 года число зарегистрированных браков в регионе осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Более половины всех свадеб — 51% — пришлось на Нижний Новгород.
Чаще всего в брак вступали молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. К этой возрастной группе относятся 48% женихов и 55% невест.
При этом значительная часть браков оказалась повторной. Так, 35% женихов и 37% невест уже состояли в браке ранее.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 600 нижегородских пар поженились в зеркальную дату 26.06.26.