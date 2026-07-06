Калининградцам обещают осеннюю погоду в понедельник

Погода в понедельник, 6 июля, будет по-настоящему осенней. Летняя жара ушла, на улице прохладно и сыро.
Сегодня утром и днем всего до +17…+19°С, переменная облачность, местами не исключены дожди. Ветер на море 8−12 м/с, в порывах до 13−16 м/с. В Калининграде и области — 5−12 м/с, в порывах до 12−15 м/с.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вечером после заката в Калининграде похолодает до +12…+15°С. Чуть теплее будет у побережья — до +17°С. Также возможны дожди.
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