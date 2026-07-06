Мать найденной мертвой девочки из Ачинска разыскивают 130 человек

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу, 4 июля, следователи главного следственного управления СК РФ по региону возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.