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Мать найденной мертвой девочки из Ачинска разыскивают 130 человек

В Красноярском крае 130 человек ищут мать найденной мертвой пятилетней девочки.

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Полицейские и волонтеры в количестве 130 человек ведут поиски матери пятилетней девочки из Ачинска, найденной мертвой в воскресенье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Красноярскому краю.

«По последним данным (в поисках задействованы — ред.): волонтеров — 30, сотрудников полиции — 100. С разных районов привлекаются сотрудники на поиски», — сказали в главке.

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу, 4 июля, следователи главного следственного управления СК РФ по региону возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.

По данным ведомства, для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.