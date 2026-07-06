Названы регионы-лидеры по количеству 100 баллов по ЕГЭ

Регионами-лидерами по количеству школьников, набравших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ за основной период сдачи экзамена, стали Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край, подсчитали в ТАСС.
«Рекордный результат установил Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников», — уточнили в агентстве. В прошлом году в регионе зарегистрировали 536 100-балльных результатов.
Далее следует Московская область, где 100 баллов по ЕГЭ набрали 836 школьников. В Татарстане было 459 стобалльных работ, а на Кубани таковых оказалось 416. В Ростовской области 216 работ было с максимальным баллом.
В агентстве также заявили, что на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях выпускников со 100 баллами по ЕГЭ стало почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
«Рекордные показатели отмечаются также в Кировской (94 результата), Тюменской (95 результатов), Рязанской областях (43 результата), на Камчатке, где в 2026 году уже зафиксировано 11 стобалльных результатов, а также в Адыгее, где уже отмечено 14 стобалльных результатов», — перечислили в агентстве.
В Башкирии 183 выпускника получили за один из экзаменов 100 баллов, в 2025 года их было 159. В ХМАО 100-балльных работ уже стало на 37% больше, чем в 2025 году.
В регионах Северного Кавказа, кроме Ставропольского края, по предварительным подсчетам, менее 50 человек получили 100 баллов по одному из экзаменов. Меньше 10 человек набрали максимальный балл в Туве (3 результата), на Чукотке (3 результата), в НАО (2 результата) и Магаданской области (2 результата), дополнили в ТАСС.
Как к ЕГЭ готовилась 500-балльница
Выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов. Максимальный результат она получила на экзаменах по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. С пятого по девятый класс школьница училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Она победила на конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», стала призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
«Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. Также поддержка как со стороны друзей и родителей, так и со стороны педагогов. Ну и также элемент удачи, я думаю, все-таки присутствовал», — уточнила Екатерина Малкова.
По ее словам, активно готовиться к экзаменам она стала в начале 11-го класса. Выпускница старалась заниматься каждый день, но находить время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и хобби.