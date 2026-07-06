Названы регионы-лидеры по количеству 100 баллов по ЕГЭ

«Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. Также поддержка как со стороны друзей и родителей, так и со стороны педагогов. Ну и также элемент удачи, я думаю, все-таки присутствовал», — уточнила Екатерина Малкова.