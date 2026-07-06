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В Калининграде завершают ремонт площади перед Северным вокзалом

Подрядчик приводит в порядок участок от Советского проспекта до улицы Гаражной.

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В Калининграде завершают ремонт площади перед Северным вокзалом. Подрядчик приводит в порядок участок от Советского проспекта до улицы Гаражной.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты уложили покрытие из плитки разной формы: брусчатки и прямоугольной. Перед вокзалом также установят новые скамейки, урны и цветочницы.

Ремонт площади перед Северным вокзалом начали в июне. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей.

Ранее сообщали, что подрядчика благоустройства площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы. По этому факту возбудили административное дело по статье 73.1 КоАП Калининградской области. Подрядчику грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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