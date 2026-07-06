В Калининграде завершают ремонт площади перед Северным вокзалом. Подрядчик приводит в порядок участок от Советского проспекта до улицы Гаражной.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты уложили покрытие из плитки разной формы: брусчатки и прямоугольной. Перед вокзалом также установят новые скамейки, урны и цветочницы.
Ремонт площади перед Северным вокзалом начали в июне. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей.
Ранее сообщали, что подрядчика благоустройства площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы. По этому факту возбудили административное дело по статье 73.1 КоАП Калининградской области. Подрядчику грозит штраф до 300 тысяч рублей.